Цифровая фотовыставка "Профессионал года" на площади Славы в Самаре продлится до 15 октября

В Самаре на медиаэкранах площади Славы начала работу цифровая фотовыставка "Профессионал года". Главные герои выставки — жители Самарской области — люди, посвятившие себя созидательному труду в самых разных отраслях, признанные мастера своего дела, победители ежегодного трудового конкурса Самарской области "Профессионал года" с 2019 по 2023 годы.

Конкурс "Профессионал года" ежегодно проводится в Самарской области с 2013 года. Главная цель конкурса — поощрение человека труда, укрепление авторитета рабочих профессий, стимулирование творческой активности работников организаций, повышение уровня профессионального мастерства. Награждение победителей традиционно проходит в рамках мероприятий, приуроченных к празднику Весны и Труда.

За десятилетнюю историю конкурса (с 2013 года) в нем приняли участие более 3000 человек, 714 из которых стали победителями в одной из 66 номинаций конкурса. Более половины победителей конкурса — это специалисты рабочих профессий.

"Я очень рад, что наш конкурс год от года увеличивает свою популярность, вовлекает в орбиту совершенствования профессиональных навыков всё большее и большее количество людей. Самарская область по-настоящему богата профессионалами — людьми трудолюбивыми, талантливыми, знающими, ответственными, небезразличными. На мой взгляд, высокое звание профессионала, помимо владения определенными компетенциями, всегда включает в себя понятие ответственности. Ведь невозможно представить словосочетание "безответственные профессионалы". Во многом именно ответственность за свое предприятие, за свой трудовой коллектив, за родных и близких людей, за город, за поселок, за страну является характерной чертой победителей конкурса "Профессионал года", — отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Выставка "Профессионал года" будет работать со 2 по 15 октября 2023 года включительно.