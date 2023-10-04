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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский университет им. Королева вошел в консорциум "Созвездие Роскосмоса"

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соответствующее соглашение подписано в Красноярске с участием 18 российских университетов.

Фото: предоставлено Самарским университетом

С 4 по 6 октября в Красноярске проходит II Отраслевая научно-практическая конференция "Созвездие Роскосмоса: траектория науки".

Самарский университет им. Королева на конференции представляют заместитель ректора, директор ИАРКТ Иван Ткаченко и заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Дмитрий Антипов.

Главная задача конференции — обсуждение механизмов координации деятельности Роскосмоса и опорных вузов, определение наукоемких и перспективных совместных проектов, а также обсуждение направлений деятельности в области диверсификации и импортозамещения в ракетно-промышленной отрасли.

30 мая 2022 года Самарский университет им. Королева получил статус опорного университета госкорпорации "Роскосмос".

Ведущие эксперты госкорпорации "Роскосмос" провели крупномасштабное исследование и оценили вовлеченность организаций высшего образования в развитие ракетно-космической отрасли. Участие в нем приняли более 60 образовательных организаций высшего образования, которые занимаются подготовкой кадров для ракетно-космической промышленности по широкому перечню направлений подготовки и специальностей. В итоге были отобраны 18 университетов, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. Помимо университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, в их число вошли ведущие организации высшего образования из Королева, Самары, Томска, Красноярска, Саратова, Воронежа, Перми.

Опорные университеты были приглашены к участию в космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса". Подписание соответствующего соглашения состоялось сегодня в Красноярске.

Консорциум "Созвездие Роскосмоса" объединяет ведущие университеты России для решения передовых научных задач освоения космоса и подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической отрасли.

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