Самарский университет им. Королева вошел в консорциум "Созвездие Роскосмоса"

Соответствующее соглашение подписано в Красноярске с участием 18 российских университетов.
С 4 по 6 октября в Красноярске проходит II Отраслевая научно-практическая конференция "Созвездие Роскосмоса: траектория науки".
Самарский университет им. Королева на конференции представляют заместитель ректора, директор ИАРКТ Иван Ткаченко и заведующий кафедрой производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Дмитрий Антипов.
Главная задача конференции — обсуждение механизмов координации деятельности Роскосмоса и опорных вузов, определение наукоемких и перспективных совместных проектов, а также обсуждение направлений деятельности в области диверсификации и импортозамещения в ракетно-промышленной отрасли.
30 мая 2022 года Самарский университет им. Королева получил статус опорного университета госкорпорации "Роскосмос".
Ведущие эксперты госкорпорации "Роскосмос" провели крупномасштабное исследование и оценили вовлеченность организаций высшего образования в развитие ракетно-космической отрасли. Участие в нем приняли более 60 образовательных организаций высшего образования, которые занимаются подготовкой кадров для ракетно-космической промышленности по широкому перечню направлений подготовки и специальностей. В итоге были отобраны 18 университетов, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. Помимо университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, в их число вошли ведущие организации высшего образования из Королева, Самары, Томска, Красноярска, Саратова, Воронежа, Перми.
Опорные университеты были приглашены к участию в космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса". Подписание соответствующего соглашения состоялось сегодня в Красноярске.
Консорциум "Созвездие Роскосмоса" объединяет ведущие университеты России для решения передовых научных задач освоения космоса и подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической отрасли.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?