Двоих самарцев задержали по подозрению в мошенничестве с землей на 8-й Просеке

В Самаре задержали двоих местных жителей по подозрению в мошенничестве с землей. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии правоохранителей, самарцы предоставили в региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поддельные документы об образовании и выделении участка 690 кв. м на 8-й Просеке. Целью махинаций было присвоение земли. В результате нанесенный государству ущерб составил 3 млн рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".