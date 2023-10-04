В Самаре пройдут игры полуфинала местной лиги КВН

В Самаре 6 и 19 октября, в 19:00, в КРЦ "Звезда" пройдут игры полуфинала официальной лиги МС КВН "Самара".

Играют команды:

6 октября

"Волжский проспект" Сборная УФСИН и СЮИ ФСИН России, "Странные люди" Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева; "Площадь Мира" МБУК "Городской Дом культуры" Кинеля; "Ниче такие" (Самара); "Профком" СамГТУ.

19 октября

"Сборная Самарского Политеха" СамГТУ; "Волга" СГСПУ; "Вариант дракона" (Самара); "На Крыло" Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Военно-воздушной Академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Сызрань); "IТигры" ПГУТИ.