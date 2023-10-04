В Самаре отметят 200-летие Ивана Аксакова

В Самаре пройдет цикл мероприятий (6+), посвященных 200-летию Ивана Аксакова. 8 октября отмечался день рождения этого литератора и общественного деятеля, который немало писал о природе нашего края.

5 октября состоится презентация книги-альбома "Иван Сергеевич Аксаков: 1823 — 2023". Книга издана Аксаковским комитетом Самарской области совместно с Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) Российской академии наук (Санкт-Петербург) по материалам аксаковского архива и других фондов. Некоторые материалы публикуются впервые. Презентация состоится в зале ученого совета СГИК в режиме телемоста. В нем примут участие редактор-составитель книги, главный хранитель Литературного музея ИРЛИ Елена Кочнева, аксаковед — ответственный редактор книги Андрей Дмитриев (Санкт-Петербург). В книге подробно рассказывается история переезда аксаковского архива из Самары под охрану Российской академии наук в 1929 году.

Также в этот день откроется Аксаковская выставка в Самарском литературном музее. Выставка организована по материалам Самарского литературного музея, личной коллекции председателя Аксаковского комитета Самарской области Павла Коровина, личной коллекции Владимира Аравицкого, подаренной Аксаковскому комитету Самарской области.

После выставки в Самарском литературном музее состоится круглый стол на тему "Каким быть аксаковскому музею в Самаре?"

9 октября пройдет литературно-музыкальный вечер в Доме Офицеров Cамарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова "Он верил в Россию!" Зрителям расскажут биографию Аксакова. Прозвучат романсы, патриотические стихи литератора и романсы других композиторов на его стихи в исполнении самарских музыкантов.