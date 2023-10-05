С 5 октября из Самары в Ярославль запустят авиарейсы

В расписании международного аэропорта Курумоч появились рейсы в Ярославль, сообщает пресс-служба "Курумоча". С 5 октября к полетам на данном направлении приступит авиакомпания "Азимут".

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Вылет запланирован на 20.05, прибытие в Ярославль — в 20.40. Обратные рейсы запланированы из Ярославля в 21.40, плановое время прибытия — 00.10 по вторникам и пятницам.

Рейсы будут осуществляться на самолетах "Сухой Суперджет 100" вместимостью до 100 пассажиров. Продолжительность полета — 1 час 30 минут.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.