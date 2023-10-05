Три девушки из Самарской области поборются за титул "Мисс Россия", сообщает "КП-Самара". 23-летняя Полина Матренина, 21-летняя Влада Прилепина и 20-летняя Елизавета Дудина стали финалистками всероссийского конкурса красоты.



Полине Матрениной из Самары 23 года. Девушка окончила Самарский государственный технический университет по специальности "Экономическая безопасность", посещает спортзал, изучает диетологию, занимается бальными танцами.

Владе Прилепиной 21 год. Она учится в Самарском государственном экономическом университете по направлению "юриспруденция", в свободное от работы время занимается плаванием.

Елизавете Дудиной из Тольятти 20 лет. Она учится на третьем курсе в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева.

Проголосовать за конкурсанток можно здесь.