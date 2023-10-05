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Облправительство Власть и политика

Архитектурные концепции международного межвузовского кампуса представили кабинету министров Самарской области

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 октября 2023 года, на совещании, которое провел врио первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, впервые были представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса. Крупный научно-образовательный центр планируют построить в Самаре возле стадиона "Солидарность Самара Арена" в рамках реализации национального проекта "Наука и университеты", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В обсуждении проекта приняли участие врио заместителей председателя правительства Наталья Катина и Александр Фетисов, врио региональных министров экономического развития, образования, строительства, транспорта и автомобильных дорог, ректоры вузов-участников проекта: Самарского университета имени С. П. Королева, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, представители проектных организаций, администрации Самары, генеральный директор управляющей организации ООО "ПроКампус № 1" Алиса Денисова.

"Строительство международного межвузовского кампуса IT-направления — это сегодня самый сложный и важный для Самарской области проект. Мы связываем с его реализацией большие надежды. Мы надеемся, что у нас в регионе сформируется новый мощный научно-образовательный центр, где на стыке различных научных направлений будут рождаться новые идеи в сфере IT и инжиниринга, которые затем воплотятся в серийное производство новых востребованных продуктов и технологий. Мы планируем, что здесь для студентов будет обеспечено достойное качество жизни, появится новый комфортный и привлекательный микрорайон с большим количеством социальных объектов. Основа для этого у нас есть", — отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Врио председателя облправительства также сообщил, что перед регионом стоит задача выйти на этап строительства кампуса уже в новом строительном сезоне, поэтому необходимо ускорить процессы подготовительных работ и проектирования.

Напомним, для реализации проекта выбраны земельные участки вблизи стадиона "Солидарность Самара Арена" площадью 17 гектаров. Здесь появятся жилые корпуса для размещения порядка 5 тысяч студентов, около 130 квартир для преподавательского состава, учебно-образовательный блок. Проект предусматривает возможность расширения площади жилого сектора до 8 тысяч мест. С учетом практики проектирования объектов-аналогов здесь возможно обучение более 3 тысяч студентов в одну смену.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проект создания будущего научно-образовательного центра широко обсуждался с общественниками, студентами, представителями научного сообщества. Комплекс предложений, полученных в ходе слушаний, стал основой для технического задания проектировщикам.

С докладом о видении застройки этой территории выступили представители Санкт-Петербургского архитектурного бюро "Студия 44" — авторы проекта межвузовских кампусов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, проектов реновации исторического центра северной столицы, образовательного центра "Сириус" и целого ряда учебных заведений. Архитекторы предложили две концепции размещения объектов кампуса. При этом оба плана предполагают наличие учебных, лабораторных корпусов, технопарка, выставочного центра, жилья для студентов, хозяйственных сооружений и создание общественных пространств.

В соответствии с первой концепцией "Мегаструктура", кампус может быть компактно размещен на территории площадью 6,7 га, при этом жилой и учебно-образовательный секторы находятся в близком соседстве друг от друга. Кроме того, проектировщики не исключают возможность разместить учебные аудитории и жилые помещения в одном здании, расположив их на разных этажах. На небольшом расстоянии к востоку от основного комплекса зданий кампуса, на площади 5,8 га, планируют построить технопарк. Оставшуюся площадь займет благоустроенная парковая зона.

Во втором варианте "Учебный корпус и жилые башни" комплекс жилых зданий для студентов и сервисно-хозяйственных сооружений предлагается разместить в стороне, отделив дорогой от учебно-лабораторного блока. И в том, и в другом случае общая площадь помещений, предназначенных для учебных целей, составит более 30 тысяч квадратных метров, а жилья — свыше 102 тысяч квадратных метров. В перспективе к северу от территории кампуса построят микрорайоны с классической жилой застройкой.

Оба проекта основаны на принципах безбарьерной образовательной среды, непрерывности общественных пространств, сохранения природных объектов. Например, небольшую круглую рощу в центре площадки архитекторы предлагают сохранить, поместив в центр кольцеобразного здания выставочного центра.

Рассмотрев обе идеи, участники совещания высказались в пользу второго варианта, когда жилой сектор отделен от учебных корпусов. Это поможет студентам восстановиться и полноценно подготовиться к новым занятиям, считают в Правительстве региона.

Виктор Кудряшов призвал архитекторов предусмотреть в проекте социальные объекты, которые могут стать точками притяжения не только для студентов, но и для горожан и туристов: например, бассейн, лаунж-зоны, возможно, МФЦ, а также уделить особое внимание арт-объектам внутри кампуса, которые должны нести смысловую нагрузку.

"Эта территория будет конкурировать с историческим центром города, мы должны понимать, что у студентов будет выбор — снимать квартиру в центре или предпочесть жилье в кампусе. Поэтому необходимо предусмотреть создание социальной, досуговой инфраструктуры, студентам должно быть здесь и комфортно, и интересно", — отметил врио главы кабмина.

На совещании обсудили также вопросы повышения транспортной доступности нового объекта и систему управления, необходимую для реализации масштабного проекта. Врио председателя облправительства поручил в двухнедельный срок представить кандидатуры директора и заместителей организации по управлению проектом.

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