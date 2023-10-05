Сварщика из Самарской области подозревают в подкупе для сокрытия нарушений

В Новокуйбышевске под уголовное преследование попал газосварщик. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в августе 2023 г. он передал начальнику отряда охраны 120 тыс. руб., чтобы тот не составлял протоколы о нарушении техники безопасности. Таким образом подозреваемый хотел избежать дисциплинарной ответственности за недочеты с организационно-распорядительными документами.

В результате в отношении сварщика возбудили уголовное дело по п. "а", "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").