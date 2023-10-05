Сварщика из Самарской области подозревают в подкупе для сокрытия нарушений

В Новокуйбышевске под уголовное преследование попал газосварщик. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в августе 2023 г. он передал начальнику отряда охраны 120 тыс. руб., чтобы тот не составлял протоколы о нарушении техники безопасности. Таким образом подозреваемый хотел избежать дисциплинарной ответственности за недочеты с организационно-распорядительными документами.
В результате в отношении сварщика возбудили уголовное дело по п. "а", "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".