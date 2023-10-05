Самарца подозревают в обмане продавцов с сайта объявлений

Самарские полицейские задержали местного жителя по подозрению в серии мошенничеств. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

От действий злоумышленника пострадали шесть человек, сумма ущерба составила около 70 тыс. рублей. Все потерпевшие продавали вещи через сервис бесплатных объявлений. Мошенник договаривался с продавцами о безналичной оплате. При личной встрече он отправлял или показывал поддельные скриншоты якобы сделанных банковских переводов. Таким образом, люди не получали никаких денег. Суммы варьировались от 10 до 15 тыс. руб., а "покупал" злоумышленник в основном телефоны и ювелирные изделия. Похищенное он продавал случайным знакомым.

По подозрению в мошенничествах правоохранители задержали 30-летнего мужчину, уже имевшего судимость за подобные преступления. Он признал вину.