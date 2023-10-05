Самарца подозревают в обмане продавцов с сайта объявлений

Самарские полицейские задержали местного жителя по подозрению в серии мошенничеств. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
От действий злоумышленника пострадали шесть человек, сумма ущерба составила около 70 тыс. рублей. Все потерпевшие продавали вещи через сервис бесплатных объявлений. Мошенник договаривался с продавцами о безналичной оплате. При личной встрече он отправлял или показывал поддельные скриншоты якобы сделанных банковских переводов. Таким образом, люди не получали никаких денег. Суммы варьировались от 10 до 15 тыс. руб., а "покупал" злоумышленник в основном телефоны и ювелирные изделия. Похищенное он продавал случайным знакомым.
По подозрению в мошенничествах правоохранители задержали 30-летнего мужчину, уже имевшего судимость за подобные преступления. Он признал вину.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".