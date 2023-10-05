В МВД России ведутся работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов ГАИ

Специалисты профильных подразделений МВД России устраняют технический сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране, сообщили в пресс-центре МВД России.

В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Обратившиеся граждане смогут получить требуемые им госуслуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы "до последнего клиента", отметили в пресс-центре МВД России.