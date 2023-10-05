С 6 октября в Самаре на улице Ново-Садовой изменят схему движения транспорта, сообщили в региональном УГИБДД.

Это делается в целях ликвидации очага аварийности. Схему дорожного движения изменят по разворотной перемычке ул. Ново-Садовой, расположенной в районе улицы Академика Платонова.

Также вводится одностороннее дорожное движение в направлении ТЦ "МегаСити". Поворот налево по улице Ново-Садовой при движении в город на данном участке будет запрещен соответствующими дорожными знаками.

"Для поворота на улицу Ново-Садовую в обратном направлении и подъезда к улице Академика Платонова просим использовать разворотную петлю, расположенную в районе АЗС "Шелл", - рассказали в ГИБДД.