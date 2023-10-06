В ближайшие выходные в Самаре будет дождливо

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В Приволжском УГМС сообщили: в ближайшие дни, с 7 по 9 октября, в Самаре и области установится дождливая погода, а столбик термометра в ночные часы опустится до -1 °C.