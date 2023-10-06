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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" уступила питерскому "Зениту"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 октября, в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" прошел матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались "Самара" и санкт-петербургский "Зенит". Матч завершился победой "Зенита" со счетом 84:76.

Гости из Санкт-Петербурга включились в игру с первых минут и разгромили оппонента со счетом 27:13, но БК "Самара" показала характер и при поддержке домашних трибун выиграла вторую четверть — 28:17.

Итоговый результат первой половины — 44:41 в пользу "Зенита".

В третьей четверти шла ожесточенная борьба, однако наша команда оказалась немного сильнее и победила со счетом 17:14. После не лучшего выступления в предыдущих четвертях баскетболисты "Зенита" показали хладнокровие на последних минутах заключительной четверти (26:18), и в итоге обыграли БК "Самара" с итоговым результатом 84:76.

У команды гостей больше всех очков набрал Томас Эртель — 13. У "Самары" самым результативным игроком стал Джастин Роберсон — 21 очко.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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