Администрация Похвистнево добилась пересмотра судебного решения о запрете застройки в подзоне аэродрома "Бугуруслан-Северный"

Шестой кассационный суд общей юрисдикции направил на новое апелляционное рассмотрение дело об оспаривании администрацией города Похвистнево приказа Росавиации об установлении приаэродромной территории аэродрома "Бугуруслан-Северный", об этом сообщили в суде.

В суде кассационной инстанции поясняют, что администрация Похвистнево обратилась в суд с административным иском об оспаривании решения территориального органа Росавиации об установлении приаэродромной территории аэродрома "Бугуруслан-Северный", поскольку около 90% территории города Похвистнево согласно оспариваемому документу подпадает в седьмую подзону приаэродромной территории.

В пределах этой территории не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки (включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений, детских площадок, организаций отдыха детей и их оздоровления).

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования, исходил из того, что решение территориальным органом Росавиации принято произвольно, без надлежащего к тому обоснования, с нарушением установленного порядка его принятия, в отсутствие заключений органов местного самоуправления муниципальных образований соответствующих территорий.

Суд апелляционной инстанции не согласился с такими выводами, посчитал их ошибочными, признал соблюденным порядок принятия оспариваемого решения Росавиации, сделал вывод об отсутствии нарушений прав и законных интересов администрации, на этом основании отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об отказе в удовлетворении требований администрации городского округа Похвистнево.

В кассационной жалобе администрация указала на ошибочность выводов суда апелляционной инстанции и неправильное применение им норм материального права. В жалобе обращено внимание на то, что вследствие установленного приказом Росавиации запрета на строительство в седьмой подзоне приаэродромной территории на территории городского округа Похвистнево под угрозой срыва находятся национальный проект "Жилье и городская среда", федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", федеральная программа "Безопасные автомобильные дороги", государственная программа Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. "до 2025 года", губернаторский проект "Содействие" и другие проекты, программы, направленные на формирование комфортного, безопасного, качественного проживания граждан на территории города, парализовано строительство блокированных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Суд кассационной инстанции нашел заслуживающими внимания доводы кассатора, указав, что согласно законодательству, действовавшему на момент принятия приказа, на приаэродромной территории выделялась седьмая подзона, в границах которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещалось размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Однако впоследствии в закон внесены изменения, которыми ограничения в седьмой подзоне смягчены, при этом под негативным физическим воздействием в ее границах стало пониматься лишь несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Вопреки установленному в оспариваемом приказе, в действующем законодательстве отсутствует категорический запрет на использование в седьмой подзоне приаэродромной территории земельных участков в целях размещения жилой и иной застройки, что не было учтено судом апелляционной инстанции в ходе апелляционного рассмотрения дела.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции счел необходимым отменить апелляционное определение и направить дело на новое апелляционное рассмотрение, дал суду апелляционной инстанции обязательные к исполнению указания оценить экспертное заключение Роспотребнадзора, положенное в основу приказа, применительно к конкретным видам негативного воздействия в 7-й подзоне, в том числе в части несоответствия эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, как обоснованного препятствия использованию земельных участков в целях размещения жилой застройки