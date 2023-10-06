В Самарской области на трассе М-5 "Урал" будет ограничено движение

На следующей неделе, с 10 по 13 октября на участке км 983+000 — км 984+000 на автомобильной дороге М-5 "Урал" будет перекрыта одна полоса из двух в периоды с 02:00 до 05:30.

Данная мера вводится в связи с проведением работ по монтажу специальных вспомогательных сооружений и устройств для бетонирования плиты проезжей части над автомобильной дорогой общего пользования на объекте строительства "Путепровод на ПК 985+34 в составе транспортной развязки".

ФКУ "Поволжуправтодор" просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.