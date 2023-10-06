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Продлить активное долголетие могут все "серебряные" жители Самарской области

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе всех Комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области работают группы активного долголетия для людей в возрасте и с особенностями здоровья.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Работа по повышению качества жизни пожилых людей и инвалидов ведется в рамках проекта "Старшее поколение", который является одной из составляющей национального проекта "Демография". В регионе с начала этого года более 6700 человек приняли участие в группах активного долголетия.

Напомним, что активное долголетие — это процесс оптимизации возможностей пожилого человека для улучшения здоровья и повышения качества жизни. Здесь немаловажную роль играет система долговременного ухода и инфраструктура сферы соцобслуживания.

Для посетителей Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа действуют несколько клубов по интересам — психологический, спортивный, творческий, туристический и др. С 2019 года группу активного долголетия центра начала посещать Ольга Мишустина. Как говорит сама Ольга Борисовна, после этого ее жизнь изменилась в лучшую сторону — она обрела новый круг общения, новые увлечения, жизнь стала насыщенной и радостной. Сегодня Ольга Борисовна является активным участником группы по социальному туризму, вышивает лентами, посещает психологический клуб "Гармония" и спортивные занятия, в том числе и гимнастику.

"Мне очень нравятся эти занятия. Прежде всего, это общение и физическая нагрузка. Это же важно в нашем возрасте. Если мы не будем вообще двигаться, жизнь остановится совершенно", — делится Ольга Борисовна.

Проект "Активное долголетие" направлен на лиц старшего возраста для того, чтобы вовлекать их в активную жизнь с помощью клубов по интересам, развития волонтерской деятельности, организации физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий, на которых люди старшего возраста могут расширять круг общения, развивать творческий потенциал и улучшить психоэмоциональное здоровье. Кроме этого, стремительно набирает обороты волонтерское движение среди граждан "серебряного" возраста.

Екатерина Лесная, "серебряный" волонтер при самарском комплексном центре, рассказывает: "В группах активного долголетия ведется оздоровительно-профилактическая работа. В том числе аэробика с элементами ушу. Она позволяет держать тело в тонусе, развивает гибкость и равновесие, а также помогает бороться с депрессией".

"Только в Самаре в этом году более тысячи граждан пожилого возраста посетили наши группы активного долголетия. Мы заметили, что самой популярной у них является оздоровительная направленность", — говорит заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Мария Старченкова.

Когда погода позволяет, занятия групп активного долголетия проходят на свежем воздухе, что еще больше поднимает настроение и тонус. Например, в недавно открытом после масштабного благоустройства парке "Молодежный" в Самаре. Преображение парка стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Обновленный парк уже стал местом притяжения горожан, здесь проводят досуг жители разного возраста: много родителей с детьми и людей в возрасте.

"Красивый парк получился и сюда хочется возвращаться. Здесь обустроены дорожки, формирующие так называемую "Тропу здоровья". По ним можно просто гулять, кто-то бегает или катается на велосипеде, а зимой люди опять буду кататься на лыжах. Нам тут очень нравится!", — говорит Ольга Мишустина.

Гид потребителя

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