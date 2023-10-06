"Росгосстрах" отмечает 102 годовщину основания компании ростом сборов по страхованию жилья

Старейшая и самая известная страховая компания нашей страны "Росгосстрах" отмечает сегодня очередную, уже 102-ю годовщину со дня своего основания. 6 октября 1921 года был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР о создании системы государственного имущественного страхования и тем самым основан Госстрах, прямым наследником и хранителем лучших традиций которого является "Росгосстрах". Традиционно день рождения "Росгосстраха" в России отмечается как День страховщика, поскольку развитие страховой отрасли в нашей стране неразрывно связано с историей этой компании.
На протяжении всей своей более чем вековой истории Госстрах/"Росгосстрах" оставался народным страховщиком, активно работая с самыми массовыми видами — страхованием жилья и имущества граждан, а в последние два десятилетия еще и со страхованием гражданской ответственности автомобилистов. И сегодня компания, имеющая около 1500 точек присутствия в населенных пунктах по всей России, остается в числе лидеров рынка по этим направлениям. Сегодня у "Росгосстраха" более 6,5 млн клиентов — физических лиц, это сравнимо с населением Санкт-Петербурга или Краснодарского края вместе с Адыгеей.
"Завершается 102-й год компании, и мы уверенно смотрим в завтрашний день. У нас хорошие финансовые результаты и рост по всем каналам продаж. Мы показываем рынку, что "Росгосстрах" не собирается сдавать позиции в сегменте моторного страхования: сегодня наша доля в ОСАГО уже 10%, и это не предел. Мы возвращаем объемы в каско и наращиваем сборы в историческом для нас страховании имущества физических лиц, — отметил в своем праздничном обращении по случаю Дня страховщика Генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Но главным нашим достижением остается доверие клиентов, которое мы подкрепляем каждый день. Достаточно вспомнить Сосьву, Курган и другие места чрезвычайных ситуаций, где мы в этом году без промедления помогли сотням людей вернуться к нормальной жизни. Это то, ради чего мы работаем".
В первом полугодии 2023 года сборы "Росгосстраха" составили 39,7 млрд рублей, что на 15,7% больше чем за аналогичный период годом ранее. Чистая прибыль компании по ОСБУ составила около 2,2 млрд рублей. Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" в августе подтвердило рейтинг финансовой надежности "Росгосстраха" на уровне ruAA, прогноз по рейтингу стабильный.
Во втором веке своей истории "Росгосстрах" сохраняет стремление к развитию и старается соответствовать веяниям времени. Компания продолжает реализацию программы цифровой трансформации и импортозамещения, готовит к запуску новое объединенное цифровое решение для взаимодействия с клиентами и страховыми агентами, развивает дистанционное урегулирование убытков.
"Оставаясь старейшим страховщиком на российском рынке, "Росгосстрах" не теряет молодости духа. Мы хотим быть гибкими, современными, умеющими быстро принимать правильные решения в интересах наших клиентов и бизнеса, — подчеркивает Максим Шепелев. — В этом году мы стали частью финансовой группы ВТБ — одной из крупнейших в России. Такое партнерство будет отличной базой для дальнейшего развития компании на годы вперед".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.