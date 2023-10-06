ФНС подводит под банкротство подрядчика "Транснефти" из-за 1 млрд рублей

УФНС России по Самарской области инициировало банкротство ООО "Нефтегазсервис", предъявив требования на 1 млрд рублей. Компания выполняет крупные подряды для ООО "Транснефть-Балтика", а также известна по скандальному делу со станцией очистки для мусорного полигона в Ярославской области.

Ранее налоговики привлекли "Нефтегазсервис" к ответственности за налоговое правонарушение, выявленное по результатам проверок. Большая сумма доначислений - 701,7 млн руб. - приходится на 2018-2019 годы.

Также в отношении общества возбуждено исполнительное производство на 127,3 млн руб. (долг перед ФНС), приостановлены операции по счетам и арестовано имущество. Компания оспаривает решения фискалов, процедура банкротства пока не введена.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Нефтегазсервис" с 2013 г. является подрядчиком для ООО "Транснефть-Балтика". За это время самарская организация выиграла контрактов на 3,25 млрд рублей. Один из последних - поставка станции очистки фильтрата полигона твердых коммунальных отходов для ООО "Скоково" в Ярославской области. Стоимость товара составляла 82,3 млн рублей. Спустя неделю после установки на станции обнаружили поломки, и вскоре ее законсервировали. Суд обязал "Нефтегазсервис" вернуть деньги и наложил штраф, а по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Как сообщают СМИ, подозреваемым по делу стал бывший заместитель директора АО "Скоково".