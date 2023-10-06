Виктор Кудряшов встретился с бойцами СВО

Врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов продолжает работу в Донецкой Народной Республике. Врио главы регионального кабмина навестил земляков, выполняющих свой воинский долг рядом с линией боевого соприкосновения.
Виктор Кудряшов поприветствовал бойцов от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Врио председателя правительства передал воинам посылки с Родины от родных и близких. Во время встречи обсудили текущие потребности, вопросы, касающиеся поддержки семей.
Военнослужащие неоднократно отмечали, что ни один другой регион не оказывает им такую поддержку, как Самарская область. С первых дней спецоперации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддерживает военнослужащих. Глава региона регулярно посещает бойцов в местах дислокации, постоянно оказывает воинам всестороннюю помощь, уделяет особое внимание поддержке семей защитников Отечества.
Врио первого вице-губернатора отметил, что военнослужащих из нашего региона отличают высокий боевой дух, четкая дисциплина. Как отметили бойцы, для них очень важна связь с малой Родиной, они чувствуют заинтересованность и заботу руководства Самарской области, что очень поддерживает ребят.
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