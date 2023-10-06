16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виктор Кудряшов встретился с бойцами СВО Виктор Кудряшов поздравил с профессиональным праздником учителей города Снежное Донецкой Народной Республики Темпы восстановления экономики в Самарской области выше, чем в среднем по стране Архитектурные концепции международного межвузовского кампуса представили кабинету министров Самарской области Виктор Кудряшов: необходимо ускорить преобразования в историческом центре Самары

Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов встретился с бойцами СВО

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов продолжает работу в Донецкой Народной Республике. Врио главы регионального кабмина навестил земляков, выполняющих свой воинский долг рядом с линией боевого соприкосновения.

Виктор Кудряшов поприветствовал бойцов от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Врио председателя правительства передал воинам посылки с Родины от родных и близких. Во время встречи обсудили текущие потребности, вопросы, касающиеся поддержки семей.

Военнослужащие неоднократно отмечали, что ни один другой регион не оказывает им такую поддержку, как Самарская область. С первых дней спецоперации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддерживает военнослужащих. Глава региона регулярно посещает бойцов в местах дислокации, постоянно оказывает воинам всестороннюю помощь, уделяет особое внимание поддержке семей защитников Отечества.

Врио первого вице-губернатора отметил, что военнослужащих из нашего региона отличают высокий боевой дух, четкая дисциплина. Как отметили бойцы, для них очень важна связь с малой Родиной, они чувствуют заинтересованность и заботу руководства Самарской области, что очень поддерживает ребят.
    
 

    
    
    




Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5