Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей приняли участие в городском субботнике

Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") присоединились к городскому субботнику. Это часть экологической, социальной и корпоративной политики компании, которая нацелена на улучшение облика городов ее работы.

В частности, энергетики провели уборку вдоль тепломагистрали на улице Молодежной. Они собрали и вывезли несколько десятков мешков с опавшей листвой и бытовым мусором.

"Традиционно энергетики "Т Плюс" присоединяются к городским мероприятиям по благоустройству. При этом особое внимание мы уделяем наведению порядка на объектах, где этим летом была выполнена замена тепловых сетей", — отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.