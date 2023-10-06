Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей приняли участие в городском субботнике

Сотрудники Новокуйбышевских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") присоединились к городскому субботнику. Это часть экологической, социальной и корпоративной политики компании, которая нацелена на улучшение облика городов ее работы.
В частности, энергетики провели уборку вдоль тепломагистрали на улице Молодежной. Они собрали и вывезли несколько десятков мешков с опавшей листвой и бытовым мусором.
"Традиционно энергетики "Т Плюс" присоединяются к городским мероприятиям по благоустройству. При этом особое внимание мы уделяем наведению порядка на объектах, где этим летом была выполнена замена тепловых сетей", — отметил технический директор-главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.
Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!