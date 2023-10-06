Самара - чемпион телевизионного шоу "КВН. Дети"-2023

В четверг, 5 октября, состоялся финал сезона телевизионного шоу талантов "Детский КВН". Чемпионом сезона стала команда КВН из города Самара "Перспективочка" (гимназия "Перспектива").

Текущая серия игр стартовала с ¼, в которой сыграли 30 команд из разных регионов России и Республики Беларусь. Четыре команды, в том числе самарская "Перспективочка", прошли в финал проекта.

По схеме сезона участники в "дуэлях" играют конкурсы "Приветствие" и "Сказка". Так, в финале сезона, который прошел в ММЦ "Планета КВН", чемпионом телевизионного шоу "КВН. Дети" 2023 стала команда КВН "Перспективочка".

В играх сезона в качестве жюри участвовали певец Артем Кид, актриса Екатерина Скулкина и звезда сериала "Манюня" Екатерина Темнова. Ведущие шоу - Валдис Пельш и Таисия Маслякова. Эфир игры можно увидеть на телеканале "Солнце".

Команда благодарит губернатора Самарской области и министерство образования и науки Самарской области за поддержку.









