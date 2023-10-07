Победить болезнь и вернуться к полноценной жизни: пациенткам с раком молочной железы помогает мультидисциплинарная команда специалистов

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере созданы современные условия для оказания помощи пациенткам с раком молочной железы. Одним из важных этапов является реабилитация. Она помогает восстановить функциональные нарушения в организме после радикального хирургического лечения и психоэмоциональное состояние женщин.
Проведение реабилитации организовано в стационарном отделении женщинам сразу после проведения хирургического лечения.
Восстановительное лечение проводится мультидисциплинарной реабилитационной командой специалистов во главе с врачом физической и реабилитационной медицины. Для улучшения физического и психоэмоционального состояния женщин проводятся следующие мероприятия: лечебная физкультура; массаж; физиотерапевтические процедуры; психотерапия.
"Реабилитация — многоэтапный процесс, который должен носить непрерывный характер. Медицинская реабилитация онкологических больных в нашем диспансере осуществляется с 2004 года. Индивидуальные комплексные программы составляются с учетом особенностей заболевания и этапов лечения. Они выполняются высококвалифицированными специалистами на новейшем медицинском оборудовании. В этом году в отделение поставлено новое оборудование, которое позволит оказывать реабилитационную помощь еще на более высоком уровне", — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Татьяна Сивохина.
Как рассказала врач, в первой половине этого года в онкологическом диспансере 157 пациенток с раком молочной железы прошли реабилитацию в условиях стационара, а еще более 2 000 женщин — в амбулаторных условиях.
Благодаря современным технологиям рак молочной железы успешно поддается лечению в более чем 90% случаев при условии своевременного выявления.
Для раннего выявления болезни важно своевременно проходить профилактические обследования. В рамках программы диспансеризации всем женщинам в возрасте с 40 до 75 лет 1 раз в 2 года проводится маммография. Пациенткам с доброкачественными заболеваниями молочной железы рекомендуется ежегодно делать УЗИ.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас