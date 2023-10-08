Самарская пенсионерка лишилась денег из-за телефонного мошенничества

В Самаре 66-летняя пенсионерка перевела мошенникам крупную сумму денег и только потом обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как рассказала женщина, в одном из мессенджеров ей поступило сообщение от неизвестного, который представился работником соцзащиты населения. Неизвестный сообщил женщине, что ей положены определенные денежные выплаты, и для перевода денег ему нужны реквизиты банковской карты.

Потерпевшая передала аферисту все данные, после чего с карты потерпевшей были похищены более 1,7 млн рублей.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

