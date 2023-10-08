Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле гибели тольяттинца от упавшего дерева

Происшествием в Тольятти, которое произошло в ноябре прошлого года, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в в пресс-службе Следственного комитета России.

"В адрес председателя СК России в комментариях в аккаунте его приемной в одной из соцсетей поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств гибели мужчины в Тольятти. Тот погиб из-за падения на него в ноябре прошлого года аварийного дерева. В обращении было указано, что необходимых мер к вырубке сухостоя администрация не принимала", - сообщили в ведомстве.

По факту смерти мужчины из-за падения дерева местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Расследование продолжается.

Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления СК России Марату Галиханову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.