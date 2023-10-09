"Вплоть до гололедицы": самарские синоптики заявили о резком ухудшении погоды

Специалисты Приволжского УГМС заявили о резком ухудшении погоды в Поволжье на текущей неделе. В ближайшие дни кардинальные изменения погоды вызовет глубокий атлантический циклон, заявили синоптики.
"С большой скоростью перемещаясь через центральные районы России, глубокий атлантический циклон вызовет резкие изменения погодных условий. Фронтальные разделы циклона принесут на территорию Поволжья ненастную и холодную погоду с сильным ветром. Пройдут дожди различной интенсивности, в понедельник местами не исключен мокрый снег. Температура воздуха в ночные и утренние часы может опускаться до минусовых значений. На отдельных участках дорог 9 октября возможно образование гололедицы", - заключили в Приволжском УГМС.
В понедельник днем, 9 октября, в Самаре прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C
Во вторник, 10 числа, в регионе облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +4…+9 °C.
В среду, 11 октября, в Самарской области сохранится облачность, возможны осадки. Ветер не изменит скорости и направления, а ночью столбик термометра упадет от -2 до +3 °C. Днем температура воздуха составит +4…+9 °C.
Последние комментарии
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...