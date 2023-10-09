"Вплоть до гололедицы": самарские синоптики заявили о резком ухудшении погоды

Специалисты Приволжского УГМС заявили о резком ухудшении погоды в Поволжье на текущей неделе. В ближайшие дни кардинальные изменения погоды вызовет глубокий атлантический циклон, заявили синоптики.

"С большой скоростью перемещаясь через центральные районы России, глубокий атлантический циклон вызовет резкие изменения погодных условий. Фронтальные разделы циклона принесут на территорию Поволжья ненастную и холодную погоду с сильным ветром. Пройдут дожди различной интенсивности, в понедельник местами не исключен мокрый снег. Температура воздуха в ночные и утренние часы может опускаться до минусовых значений. На отдельных участках дорог 9 октября возможно образование гололедицы", - заключили в Приволжском УГМС.

В понедельник днем, 9 октября, в Самаре прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +7…+9 °C

Во вторник, 10 числа, в регионе облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +4…+9 °C.

В среду, 11 октября, в Самарской области сохранится облачность, возможны осадки. Ветер не изменит скорости и направления, а ночью столбик термометра упадет от -2 до +3 °C. Днем температура воздуха составит +4…+9 °C.