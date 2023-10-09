Мошенники, обещая соцвыплаты пенсионерке из Самары, выманили 1,7 млн рублей

В Самаре 66-летней женщине в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился работником соцзащиты населения. Он сообщил пенсионерке, что ей положены определенные денежные выплаты и для перевода денег ему нужны реквизиты банковской карты.

Потерпевшая передала аферисту все данные, после чего с карты потерпевшей были похищены более 1,7 млн рублей.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.