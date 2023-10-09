Мошенники, обещая соцвыплаты пенсионерке из Самары, выманили 1,7 млн рублей

В Самаре 66-летней женщине в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился работником соцзащиты населения. Он сообщил пенсионерке, что ей положены определенные денежные выплаты и для перевода денег ему нужны реквизиты банковской карты.
Потерпевшая передала аферисту все данные, после чего с карты потерпевшей были похищены более 1,7 млн рублей.
После этого потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".