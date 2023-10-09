В четырех районах области отключат свет с 10 по 12 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

10.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

10.10.2023 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

10.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы д. 1-103, ул. Ленинская д. 1г, 1е);

10.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Мордово (ул. Верхняя д. 57, ул. Центральная д. 48-91);

11.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

11.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка, Н-Орловка

11.10.2023 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

11.10.2023 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

11.10.2023 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Калиновка

12.10.2023 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Благодаровка

12.10.2023 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Сиделькино

12.10.2023 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Кереметь

12.10.2023 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Любовь труда

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.