"РКС-Самара": пени исчезают в октябре

Приятный бонус для самарцев, кто оплатит все коммунальные долги за воду до конца месяца.
В "РКС-Самара" началась осенняя акция "Пени исчезают в октябре". Всем абонентам, погасившим долги за холодное водоснабжение и водоотведение до 31 октября, будут списаны пени.
Важно: нужно оплатить только сумму долга, без учёта суммы пени. Если оплатить до 20 октября, то изменения в начислениях уже отобразятся в квитанции за октябрь, которую доставят в начале ноября. Оплата, произведённая после 20-го числа этого месяца, будет видна в квитанции за ноябрь.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!