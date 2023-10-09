"РКС-Самара": пени исчезают в октябре

Приятный бонус для самарцев, кто оплатит все коммунальные долги за воду до конца месяца.

В "РКС-Самара" началась осенняя акция "Пени исчезают в октябре". Всем абонентам, погасившим долги за холодное водоснабжение и водоотведение до 31 октября, будут списаны пени.

Важно: нужно оплатить только сумму долга, без учёта суммы пени. Если оплатить до 20 октября, то изменения в начислениях уже отобразятся в квитанции за октябрь, которую доставят в начале ноября. Оплата, произведённая после 20-го числа этого месяца, будет видна в квитанции за ноябрь.