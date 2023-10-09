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Театр Культура

Сергей Филиппов: "Продолжаю совмещать две должности"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор самарского театра драмы Сергей Филиппов опроверг информацию о своем якобы уходе с поста первого заместителя директора Самарского академического областного театра оперы и балета (САТОБ). Такую новость распространило одно из средств массовой информации, без ссылок на источник и официальных подтверждений.

Напомним, с 6 октября генеральным директором ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича" была назначена Наталия Макарова. При этом Сергей Филиппов, на протяжении года совмещавший должности директора театра драмы и первого заместителя гендиректора театра оперы и балета, продолжает занимать обе эти должности.

"Считаю необходимым пояснить, что на сегодняшний день я продолжаю совмещать должности директора театра драмы и первого заместителя гендиректора театра оперы и балета. Полагаю, что публикации связаны с назначением нового руководителя оперного театра. Более года в театре оперы и балета были только исполняющие обязанности гендиректора. При этом у меня был и остается достаточно широкий круг полномочий по ряду основных направлений работы театра. Состоявшееся назначение инициировано художественным руководством театра и не имеет под собой какой-либо политический подоплеки. Продолжаю работать в интересах развития театральной сферы Самарской области", - прокомментировал Филиппов.

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