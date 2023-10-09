Сергей Филиппов: "Продолжаю совмещать две должности"

Директор самарского театра драмы Сергей Филиппов опроверг информацию о своем якобы уходе с поста первого заместителя директора Самарского академического областного театра оперы и балета (САТОБ). Такую новость распространило одно из средств массовой информации, без ссылок на источник и официальных подтверждений.
Напомним, с 6 октября генеральным директором ГБУК "Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича" была назначена Наталия Макарова. При этом Сергей Филиппов, на протяжении года совмещавший должности директора театра драмы и первого заместителя гендиректора театра оперы и балета, продолжает занимать обе эти должности.
"Считаю необходимым пояснить, что на сегодняшний день я продолжаю совмещать должности директора театра драмы и первого заместителя гендиректора театра оперы и балета. Полагаю, что публикации связаны с назначением нового руководителя оперного театра. Более года в театре оперы и балета были только исполняющие обязанности гендиректора. При этом у меня был и остается достаточно широкий круг полномочий по ряду основных направлений работы театра. Состоявшееся назначение инициировано художественным руководством театра и не имеет под собой какой-либо политический подоплеки. Продолжаю работать в интересах развития театральной сферы Самарской области", - прокомментировал Филиппов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.