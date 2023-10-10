16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетбольная "Самара проиграла "Руне" Баскетбольная "Самара" уступила питерскому "Зениту" Воспитанник БК "Самара" будет выступать за "Барнаул" Женский БК "Самара" уступил "Руне" — 71:75 БК "Самара" переиграл "Енисей"

Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара проиграла "Руне"

МОСКВА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

БК "Самара" в Москве уступил "Руне" в матче Единой Лиги ВТБ — 74:85.

Пропустив рывок 0:11, к середине стартового периода "Самара" заметно отстала: 5:17. Но к концу четверти ситуация выглядела куда оптимистичнее: всего 3 очка отставания (15:18). Во многом благодаря усилиям Джавонтэ Хокинса, который начал ответное ускорение нашей команды, реализовав "2+1" и сам же его подытожил дальним попаданием.

В самом начале второй четверти Джеймс Томпсон свел разницу к минимуму — и вновь москвичи буквально за пару минут соорудили себе двузначный перевес. Он достигал 13 очков, попаданий Джастина Роберсона, того же Хокинса и Александра Разумова хватило лишь, чтобы к большому перерыву немного приблизиться к сопернику: 32:41.

Но и большую часть третьего периода "Руна" вела 11-12 очков. Две подряд трехи от Николы Ребича и Ильи Платонова приободрили самарцев (48:54 за три минуты до завершения четверти), но переломить игру все не удавалось. И 6 очков от Джеймса Томпсона за полторы минуты на старте решающей десятиминутки также не смутили хозяев. Они уверенно удерживали лидерство и в концовку входили с преимуществом в 10+ очков. Вернуть матчу полноценную интригу "Самара" уже не смогла.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5