Баскетбольная "Самара проиграла "Руне"

БК "Самара" в Москве уступил "Руне" в матче Единой Лиги ВТБ — 74:85.

Пропустив рывок 0:11, к середине стартового периода "Самара" заметно отстала: 5:17. Но к концу четверти ситуация выглядела куда оптимистичнее: всего 3 очка отставания (15:18). Во многом благодаря усилиям Джавонтэ Хокинса, который начал ответное ускорение нашей команды, реализовав "2+1" и сам же его подытожил дальним попаданием.

В самом начале второй четверти Джеймс Томпсон свел разницу к минимуму — и вновь москвичи буквально за пару минут соорудили себе двузначный перевес. Он достигал 13 очков, попаданий Джастина Роберсона, того же Хокинса и Александра Разумова хватило лишь, чтобы к большому перерыву немного приблизиться к сопернику: 32:41.

Но и большую часть третьего периода "Руна" вела 11-12 очков. Две подряд трехи от Николы Ребича и Ильи Платонова приободрили самарцев (48:54 за три минуты до завершения четверти), но переломить игру все не удавалось. И 6 очков от Джеймса Томпсона за полторы минуты на старте решающей десятиминутки также не смутили хозяев. Они уверенно удерживали лидерство и в концовку входили с преимуществом в 10+ очков. Вернуть матчу полноценную интригу "Самара" уже не смогла.