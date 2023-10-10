АО "Транснефть - Приволга" в сентябре выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.
Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.
В период планового уменьшения объема транспортировки нефти по МН Куйбышев — Лисичанск, Куйбышев — Тихорецк, Гурьев — Куйбышев, а также 72-часовой остановки работы МН Красноармейск — Сызранский НПЗ произведены ремонт и замена запорной арматуры, установлены образцы с наивысшим классом герметичности. Ликвидированы элементы, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов.
Выполнено отключение ряда технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях "Красноармейская-1" и "Грачи-3", на НПС "Красноармейская-2" подключен напорный трубопровод. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.
Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 160 человек, использовалась 71 единица спецтехники.
В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее