АО "Транснефть - Приволга" в сентябре выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

В период планового уменьшения объема транспортировки нефти по МН Куйбышев — Лисичанск, Куйбышев — Тихорецк, Гурьев — Куйбышев, а также 72-часовой остановки работы МН Красноармейск — Сызранский НПЗ произведены ремонт и замена запорной арматуры, установлены образцы с наивысшим классом герметичности. Ликвидированы элементы, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов.

Выполнено отключение ряда технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях "Красноармейская-1" и "Грачи-3", на НПС "Красноармейская-2" подключен напорный трубопровод. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 160 человек, использовалась 71 единица спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.