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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственных объектов в четырех регионах

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в сентябре выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

В период планового уменьшения объема транспортировки нефти по МН Куйбышев — Лисичанск, Куйбышев — Тихорецк, Гурьев — Куйбышев, а также 72-часовой остановки работы МН Красноармейск — Сызранский НПЗ произведены ремонт и замена запорной арматуры, установлены образцы с наивысшим классом герметичности. Ликвидированы элементы, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов.

Выполнено отключение ряда технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях "Красноармейская-1" и "Грачи-3", на НПС "Красноармейская-2" подключен напорный трубопровод. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования и исключить повышенную амортизацию.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 160 человек, использовалась 71 единица спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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