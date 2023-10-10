Житель Самарской области напал с топором на пенсионерку из-за 300 рублей

В Самарской области арестовали 46-летнего безработного мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К правоохранителям обратилась 87-летняя жительница пос. Усть-Кинельский. Ночью к ней в дом влез мужчина с топором, потребовал деньги, забрал 300 руб. и скрылся.
Вскоре подозреваемого задержали. Он признал вину и рассказал, что нуждался в деньгах для личных нужд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".