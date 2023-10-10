Житель Самарской области напал с топором на пенсионерку из-за 300 рублей

В Самарской области арестовали 46-летнего безработного мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерку. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась 87-летняя жительница пос. Усть-Кинельский. Ночью к ней в дом влез мужчина с топором, потребовал деньги, забрал 300 руб. и скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. Он признал вину и рассказал, что нуждался в деньгах для личных нужд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой").