ФСБ и СК обнаружили десятки случаев взяток в университете путей сообщения

Сотрудники Советского межрайонного следственного отдела Самары закончили работу по уголовному делу о коррупции в самарском вузе.
Правоохранители предъявили доценту обвинение в 14 преступлениях по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и 38 преступлениях по ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").
В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что, по версии следствия, в 2023 г. обвиняемый неоднократно брал деньги от студентов (всего 228 тыс. руб.) за беспрепятственную сдачу экзаменов и получение положительных оценок. После получения денег доцент кафедры проставлял в экзаменационные ведомости и в зачетные книжки оценки без фактической проверки знаний.
Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с ОЭБ и ПК Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас уголовное дело направили на рассмотрение в суд.
По информации Волга Ньюс, обвиняемый — Андрей Арленович Толстоногов. Он трудился доцентом в ФГБОУ "Самарский государственный университет путей сообщения".
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".