ФСБ и СК обнаружили десятки случаев взяток в университете путей сообщения

Сотрудники Советского межрайонного следственного отдела Самары закончили работу по уголовному делу о коррупции в самарском вузе.

Правоохранители предъявили доценту обвинение в 14 преступлениях по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и 38 преступлениях по ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество").

В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что, по версии следствия, в 2023 г. обвиняемый неоднократно брал деньги от студентов (всего 228 тыс. руб.) за беспрепятственную сдачу экзаменов и получение положительных оценок. После получения денег доцент кафедры проставлял в экзаменационные ведомости и в зачетные книжки оценки без фактической проверки знаний.

Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с ОЭБ и ПК Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте. Сейчас уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

По информации Волга Ньюс, обвиняемый — Андрей Арленович Толстоногов. Он трудился доцентом в ФГБОУ "Самарский государственный университет путей сообщения".