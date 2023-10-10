"Тольяттиазот" поздравил ветеранов с Днем пожилого человека

В ДК "Тольяттиазот" состоялся праздник, посвященный Международному дню пожилого человека. Участниками мероприятия стали более 300 ветеранов ТОАЗа.

На празднике почетные сотрудники получили в награду памятные серебряные значки от руководства предприятия. Кроме того, были организованы авторские выставки "Достижения дачного урожая" и "Изделия ручной работы", где пенсионеры продемонстрировали свои таланты в садоводстве и рукоделии. Для гостей мероприятия выступали творческие коллективы дворца культуры. Также работала фотобудка с возможностью получить печатные экземпляры фотографий.

В Совете ветеранов "Тольяттиазота" состоит 1 450 человек. Они получают материальную помощь от предприятия, имеют возможность проходить лечение в корпоративном санатории "Надежда" и ездить на экскурсии по России. Для ветеранов организуют поздравления с Днем рождения и Днем Победы, а также приглашают на профессиональный праздник — День химика.

Тамара Крюкова, председатель Совета ветеранов ПАО "ТОАЗ":

— Мы благодарны родному предприятию за то, что нас не забывают. Хотя уже и не работаем на производстве, чувствуем себя его неотъемлемой частью, ощущаем заботу, интерес к нашим судьбам. Особую радость приносят встречи с молодежью ТОАЗа — людьми, которые трудятся на местах, где когда-то работали мы.