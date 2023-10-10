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ЖКХ и благоустройство Общество

В Жигулевске газифицирован дом участника специальной военной операции

ЖИГУЛЕВСК. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Газпром газораспределение Самара" подключили к природному газу домовладение участника специальной военной операции в Жигулевске.

"Заявка поступила от отца мобилизованного. Сотрудники нашей компании в короткие сроки построили подводящий газопровод и выполнили подключение домовладения к газовым сетям. Это наша посильная помощь семье защитника", — отметил начальник службы догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" Александр Мурашов.

В Самарской области предусмотрена региональная субсидия для ряда категорий граждан на приобретение газового котла, плиты, счетчика и устройство газовых сетей внутри домовладения. Субсидии распространяются на участников специальной военной операции и членов их семей.

На сегодня с жителями Жигулевска заключено 125 договоров на догазификацию, 44 домовладения подключены к сетям газоснабжения.

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