В Жигулевске газифицирован дом участника специальной военной операции

Специалисты "Газпром газораспределение Самара" подключили к природному газу домовладение участника специальной военной операции в Жигулевске.
"Заявка поступила от отца мобилизованного. Сотрудники нашей компании в короткие сроки построили подводящий газопровод и выполнили подключение домовладения к газовым сетям. Это наша посильная помощь семье защитника", — отметил начальник службы догазификации ООО "Газпром газораспределение Самара" Александр Мурашов.
В Самарской области предусмотрена региональная субсидия для ряда категорий граждан на приобретение газового котла, плиты, счетчика и устройство газовых сетей внутри домовладения. Субсидии распространяются на участников специальной военной операции и членов их семей.
На сегодня с жителями Жигулевска заключено 125 договоров на догазификацию, 44 домовладения подключены к сетям газоснабжения.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!