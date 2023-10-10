Главный полицейский следователь Самары переведен в Приморье

Заместитель начальника УМВД по Самаре - начальник следственного управления полковник юстиции Дмитрий Сумец назначен на аналогичную должность в УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщает пресс-служба Приморского "Главка", Сумец был представлен руководящему составу 9 октября на оперативном совещании.

Дмитрий Сумец начал службу в 2001 г. в должности следователя по расследованию преступлений на ВАЗе следственного управления при УВД города Тольятти. В 2013 г. был назначен на должность заместителя начальника МУ МВД России "Сызранское". С 2019 г. занимал должность заместителя начальника управления МВД России - начальника следственного управления УМВД России по городу Самаре. С июля 2023 г. исполнял обязанности руководителя Следственного управления УМВД Приморья.