Уголовное дело бывшего замначальника СИЗО-1 отправили в суд

Прокуратура Советского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя начальника СИЗО-1.
По версии следствия, заместитель начальника СИЗО-1 потребовал от арестованного за передачу сотового телефона взятку 38 тыс. руб. и строительные материалы. Позже он изменил условия на 60 тыс. руб., но отказался от насоса, деревянных реек и листов ДВП.
Сотрудника СИЗО задержали при получении денег. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
Речь может идти о деле замначальника по тылу СИЗО №1 Константина Евсеева.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".