Уголовное дело бывшего замначальника СИЗО-1 отправили в суд

Прокуратура Советского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя начальника СИЗО-1.

По версии следствия, заместитель начальника СИЗО-1 потребовал от арестованного за передачу сотового телефона взятку 38 тыс. руб. и строительные материалы. Позже он изменил условия на 60 тыс. руб., но отказался от насоса, деревянных реек и листов ДВП.

Сотрудника СИЗО задержали при получении денег. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Речь может идти о деле замначальника по тылу СИЗО №1 Константина Евсеева.