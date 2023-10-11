В правительстве РФ отметили благоустройство сызранской набережной

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, отметил благоустроенную набережную в Сызрани.
"По итогам конкурса в 75 регионах страны уже воплотили в жизнь 508 проектов-победителей. Среди них 210 парков, 128 улиц и пешеходных зон, 102 набережные, 68 площадей. Благоустроенные пространства способствуют улучшению качества жизни в муниципалитетах, развитию малого и среднего бизнеса, а также внутреннего туризма", — сказал вице-премьер. - В частности, завершены работы по благоустройству Монастырской набережной реки Сызранки в Сызрани Самарской области. Отличительная особенность набережной — три плавучих понтона, один из них с амфитеатром. К понтонам проложены лестницы, созданы плавающий фонтанный модуль из 12 фонтанов и причал для рыбаков".
Всего с начала года по словам зампреда правительства РФ было реализовано 35 проектов.
Глава минстроя РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил: "Главная задача конкурса — создание привлекательных городских пространств и повышение качества жизни наших граждан. До конца года планируем завершить работы еще как минимум по 52 проектам".
Конкурс проводится Минстроем России по поручению президента в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В состязании участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.