В правительстве РФ отметили благоустройство сызранской набережной

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, подводя итоги всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, отметил благоустроенную набережную в Сызрани.

"По итогам конкурса в 75 регионах страны уже воплотили в жизнь 508 проектов-победителей. Среди них 210 парков, 128 улиц и пешеходных зон, 102 набережные, 68 площадей. Благоустроенные пространства способствуют улучшению качества жизни в муниципалитетах, развитию малого и среднего бизнеса, а также внутреннего туризма", — сказал вице-премьер. - В частности, завершены работы по благоустройству Монастырской набережной реки Сызранки в Сызрани Самарской области. Отличительная особенность набережной — три плавучих понтона, один из них с амфитеатром. К понтонам проложены лестницы, созданы плавающий фонтанный модуль из 12 фонтанов и причал для рыбаков".

Всего с начала года по словам зампреда правительства РФ было реализовано 35 проектов.

Глава минстроя РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил: "Главная задача конкурса — создание привлекательных городских пространств и повышение качества жизни наших граждан. До конца года планируем завершить работы еще как минимум по 52 проектам".