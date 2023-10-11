ХК "Лада" проиграл "Амуру" - 0:3

Тольяттинская команда вновь проиграла в Хабаровске.

В преддверии повторного выездного матча с "Амуром" в составе "автозаводцев" произошли существенные перестановки. Дмитрий Кугрышев вышел на площадку в стартовой пятерке, а на его место во второе атакующее сочетание был переведен Иван Романов. Кроме того, в заявочный лист вернулись Артем Бородкин, Евгений Калабушкин и Евгений Грошев, заменив Николая Демидова, Мислава Росандича и Доната Стальнова. В воротах вновь обосновался Владислав Подъяпольский.

Начало встречи полностью осталось за хозяевами льда, которые уже на 2-й минуте повели в счете — Евгений Кулик оказался расторопнее всех на добивании после броска Кирилла Слепца и отправил шайбу в сетку. 1:0. В дальнейшем хабаровчане стремились увеличить свое преимущество, постоянно держа в напряжении всю оборонительную линию "Лады". Благодаря Владиславу Подъяпольскому тольяттинцы держались на плаву, а в концовке игрового отрезка получили шикарный шанс отыграться, однако не реализовали большинство в формате "5 на 3".

Во втором периоде "Амур" продолжил гнуть свою линию и вскоре увеличил отрыв. На этот раз Егор Коршков воспользовался тем, что Владислав Подъяпольский не сразу зафиксировал шайбу после выстрела Евгения Кулика и перевел ее в цель — 2:0. Далее "автозаводцы" постарались переломить ход поединка и создали серию опасных моментов, но ни один из них не завершился заветным взятием ворот. В итоге "тигры" не только выстояли, да еще и сами забили на 38-й минуте — Станислав Бочаров с хорошей позиции зарядил под перекладину. 3:0.

В заключительной трети хабаровчане сконцентрировались на возможности подарить "сухарь" своему голкиперу Дмитрию Лозебникову, поэтому вся интрига постепенно свелась к одному — сумеет ли отличиться в этом матче "Лада" или все-таки нет. Взломать защиту "тигров" у подопечных Олега Браташа так и не получилось, а "Амур" мог еще раз огорчить Подъяпольского на 54-й минуте, но голкипер тольяттинцев отразил штрафной бросок в исполнении Евгения Грачева. Финальная сирена зафиксировала победу хозяев со счетом 3:0.

Свой следующий поединок "Лада" проведет уже в родных стенах — 14 октября состоится встреча с "Адмиралом" из Владивостока.