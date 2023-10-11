Обладателей телевизоров и радио в Самарской области предупредили о возможных помехах 16 октября

16 октября 2023 года на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.

В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов и проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

16 октября 2023 года планируются кратковременные отключения:

цифрового эфирного телевидения с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;

в интервале с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" в н. п. Самара, Жигулевск, Сызрань и радиоканала "Радио России" в н. п. Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.

с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

16, 18 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

График профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя".

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).