Обладателей телевизоров и радио в Самарской области предупредили о возможных помехах 16 октября

16 октября 2023 года на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования.
По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов и проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
16 октября 2023 года планируются кратковременные отключения:
- цифрового эфирного телевидения с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;
- в интервале с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" в н. п. Самара, Жигулевск, Сызрань и радиоканала "Радио России" в н. п. Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.
- с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).
16, 18 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.
График профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя".
Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!