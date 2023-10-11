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Общество

Обладателей телевизоров и радио в Самарской области предупредили о возможных помехах 16 октября

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 октября 2023 года на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов.

В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов и проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

16 октября 2023 года планируются кратковременные отключения:

  • цифрового эфирного телевидения с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени на РТС Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;
  •  в интервале с 03:00 час. до 12:00 час. местного времени радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ" в н. п. Самара, Жигулевск, Сызрань и радиоканала "Радио России" в н. п. Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.
  • с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени планируются остановка трансляции телевизионного канала "Самарское губернское телевидение" (ТК "Губерния") и радиоканала "Самарское губернское радио" (радиоканал "Губерния") на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).

16, 18 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

График профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в "Кабинете телезрителя".

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

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Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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