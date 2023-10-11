Полицейский из Самарской области остановил женщину, планировавшую взять кредит для мошенников

В Похвистневском районе Самарской области полицейский предотвратил телефонное мошенничество. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Правоохранитель случайно стал свидетелем телефонного разговора местной жительницы с неизвестным. Собеседник убеждал ее оформить кредит. Полицейский убедил женщину прервать разговор, а потом помог ей аннулировать уже оформленную заявку на кредит 750 тыс. рублей.
Теперь правоохранители разыскивают звонившего мошенника.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".