Полицейский из Самарской области остановил женщину, планировавшую взять кредит для мошенников

В Похвистневском районе Самарской области полицейский предотвратил телефонное мошенничество. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранитель случайно стал свидетелем телефонного разговора местной жительницы с неизвестным. Собеседник убеждал ее оформить кредит. Полицейский убедил женщину прервать разговор, а потом помог ей аннулировать уже оформленную заявку на кредит 750 тыс. рублей.

Теперь правоохранители разыскивают звонившего мошенника.