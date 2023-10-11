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В Самарской области региональную ипотеку распространили на вторичное жилье

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Параметры региональной ипотеки для сотрудников образования и здравоохранения расширили: теперь учителя и врачи Самарской области смогут приобрести на льготных условиях жилье не только в новостройке, но и на вторичном рынке.

Региональная льготная ипотека в губернии реализуется банком ВТБ совместно с Правительством Самарской области и финансовым институтом развития в жилищной сфере России Дом.РФ. Программа объединяет условия федеральных проектов, а также предполагает субсидирование заемщикам ипотечной ставки со стороны местного бюджета. Льготное предложение рассчитано на поддержку отдельных категорий граждан: педагогов, врачей, среднего медицинского персонала областных учреждений, приобретающих жилье в Самарской области.

Осенью программу региональной ипотеки расширили, добавив в перечень возможных для покупки объектов готовую недвижимость, в том числе с земельным участком, тогда как ранее заемщикам предлагалось жилье только в новостройках. Таким образом, теперь медицинские работники и педагоги могут оформить льготный ипотечный кредит и на "вторичку" и приобрести квартиру, таунхаус или жилой дом с земельным участком.

"Региональная ипотечная программа позволяет улучшить жилищные условия с минимальной финансовой нагрузкой социально-значимым группам населения — сотрудникам образовательной и медицинской сфер. Мы видим, что это действенный и востребованный инструмент, особенно в условиях выросших ставок по рыночным ипотечным программам и рады, что удалось расширить его параметры. В настоящее время у нас на рассмотрении находятся более сотни обращений жителей региона, и мы уверены, что новые условия позволят оформить жилищный кредит на льготных условиях более широкому кругу заемщиков", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Он добавил, что наряду с запуском собственных льготных программ банк принимает активное участие в реализации программ господдержки. По итогам девяти месяцев объем выданных по ним жилищных кредитов в Самарской области достиг 6,4 млрд рублей. В целом за январь–сентябрь банк в регионе провел 4,7 тысяч ипотечных сделок на сумму 16,7 млрд рублей.

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