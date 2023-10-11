Из водоема в самарском парке Победы достали утку с переломанным крылом

В департамент охоты и рыболовства Самарской области поступил сигнал, что в водоеме на территории самарского парка Победы находится утка с травмированным крылом, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 11 октября, на место выехали сотрудники департамента и подведомственного департаменту Управления охотничьих и водных биологических ресурсов. По согласованию с администрацией парка Победы заранее был уменьшен уровень воды в водоеме и согласовано время мероприятия по отлову травмированной утки.

После отлова птица была передана в ГБУ "Самарский зоологический парк" для осмотра ветеринарными специалистами и дальнейшей реабилитации.

Департамент охоты и рыболовства Самарской области благодарит неравнодушных граждан за содействие и любовь к природе.