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Общество

Из водоема в самарском парке Победы достали утку с переломанным крылом

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В департамент охоты и рыболовства Самарской области поступил сигнал, что в водоеме на территории самарского парка Победы находится утка с травмированным крылом, сообщает пресс-служба ведомства.

В среду, 11 октября, на место выехали сотрудники департамента и подведомственного департаменту Управления охотничьих и водных биологических ресурсов. По согласованию с администрацией парка Победы заранее был уменьшен уровень воды в водоеме и согласовано время мероприятия по отлову травмированной утки.

После отлова птица была передана в ГБУ "Самарский зоологический парк" для осмотра ветеринарными специалистами и дальнейшей реабилитации.

Департамент охоты и рыболовства Самарской области благодарит неравнодушных граждан за содействие и любовь к природе.

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Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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