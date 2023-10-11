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Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов продолжает работать на территории Донецкой Народной Республики. В среду, 11 октября, он провел встречу с председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым.

Стороны обсудили результаты текущих работ по восстановлению Снежного и перспективные планы. Евгений Солнцев высоко оценил помощь Самарской области в восстановлении города-побратима, отметил наш регион как один из передовых субъектов страны, оказывающих содействие новым регионам в строительстве мирной жизни.

Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на состоявшемся 9 октября оперативном совещании в правительстве региона сообщил, что вклад Самарской области в восстановление Снежного высоко оценен на федеральном уровне.

"Регион вновь получил хорошие оценки на оперативном штабе заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина, в том числе по нашей работе на Донбассе, в первую очередь в Снежном", - подчеркнул губернатор, отдельно отметив работу в этом направлении врио председателя областного правительства.

В следующем году у Самарской области также масштабные планы по восстановлению города-побратима. Подводя итоги рабочей встречи с председателем Правительства ДНР, Виктор Кудряшов отметил: "Помимо продолжения работ по замене сетей, восстановлению социальных объектов, жилых домов и многих других направлений, мы договорились, что будем заниматься вопросами подготовки проектно-сметной документации и помогать оформлять заявки на участие в федеральных и национальных проектах. Это даст дополнительные возможности муниципалитету по привлечению федерального финансирования. Здесь у Самарской области очень богатый опыт, и мы, конечно, им поделимся".

На восстановление новых регионов из федерального бюджета будут выделены значительные средства, поэтому такая помощь для Снежного будет актуальна.

Кроме того, во время рабочей встречи обсуждались вопросы взаимодействия между предприятиями Самарской области и предприятиями города Снежное. "Мы уже находимся в тесном контакте с руководителями этих предприятий, и еще раз внимательно посмотрим возможности углубления кооперации. В первую очередь, речь идет о машиностроительном заводе "Авиатех", выпускающем детали для авиационной промышленности, заводе "Химмаш", который производит резервуары, цистерны, различные сосуды, работающие под давлением, и Снежнянской швейной фабрике", - сообщил Виктор Кудряшов.

Стоит напомнить, что все расходы, которые несет Самарская область, оказывая поддержку территориям новых регионов, возмещаются в полном объеме из федерального бюджета.

В задачи региона входит разработка необходимой документации, организация процедур по заключению контракта, обеспечение объектов трудовыми ресурсами, четкое выполнение условий федерального центра по процедурам приемки-сдачи готовых объектов.

В этот день врио первого вице-губернатора также побывал в Макеевке, где в новогоднюю ночь по лагерю российских солдат был нанесен вражеский удар. Виктор Кудряшов возложил цветы к стихийному мемориалу у места гибели наших военнослужащих.

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