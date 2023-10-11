По факту поломки лифта с подростками в самарском ТРК возбуждено уголовное дело

В среду, 11 октября, стало известно, что по факту поломки лифта с тремя подростками в Самарском ТРК следственным отделом по Кировскому району СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Как сообщалось представителями следствия ранее, 9 октября вечером в одном из торговых центров Самары вышел из строя лифт, в котором находились трое несовершеннолетних подростков. Сотрудники торгового центра были вынуждены разбить панорамное стекло лифтовой кабины, чтобы помочь выйти подросткам. О происшествии ранее было доложено Председателю СК России.
"По версии следствия, вследствие ненадлежащего выполнения работ по техническому осмотру лифта, произошла его остановка на 2-м этаже торгового центра из-за разрыва металла на горизонтальной балке, с последующим выходом скользящих башмаков с рельс и креном кабины", — пояснили в СУ СК России по Самарской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!