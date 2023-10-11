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По факту поломки лифта с подростками в самарском ТРК возбуждено уголовное дело

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 октября, стало известно, что по факту поломки лифта с тремя подростками в Самарском ТРК следственным отделом по Кировскому району СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как сообщалось представителями следствия ранее, 9 октября вечером в одном из торговых центров Самары вышел из строя лифт, в котором находились трое несовершеннолетних подростков. Сотрудники торгового центра были вынуждены разбить панорамное стекло лифтовой кабины, чтобы помочь выйти подросткам. О происшествии ранее было доложено Председателю СК России.

"По версии следствия, вследствие ненадлежащего выполнения работ по техническому осмотру лифта, произошла его остановка на 2-м этаже торгового центра из-за разрыва металла на горизонтальной балке, с последующим выходом скользящих башмаков с рельс и креном кабины", — пояснили в СУ СК России по Самарской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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