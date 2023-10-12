В этом году против клещевого энцефалита привилось на 32% самарцев больше, чем в 2022 г.

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области подвели итоги эпидемического сезона активности клещей за 2023 год.
По словам специалистов, в 2023 году с начала эпидсезона в больницы Самарской области с жалобой на укусы клещей обратились 3827 человек. Это на 449 случаев меньше, чем годом ранее. Из этого количества 1266 человек - дети (за прошлый год от клещей пострадало на 212 детей больше).
"Зарегистрировано 14 случаев клещевого боррелиоза (ИКБ) и 2 случай клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Аналогичная ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом складывалась и в 2022 г. (14 случаев ИКБ и 1 КВЭ)", - прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Всего за эпидсезон 2023 года на клещевой энцефалит было исследовано 3768 экземпляров клещей, снятых с людей, что на 526 экземпляров меньшее, чем за аналогичный период прошлого года (4294 экз.), в 59 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (1,6% от числа исследованных).
На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 3662 экземпляра клещей, что на 553 экземпляра меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4215 экз.). В 62 экземплярах обнаружены боррелии, что составляет 1,7% от числа исследованных. В 2022 году процент положительных экземпляров составлял 3,4.
Специалисты предупредили: самым эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, курс которой состоит из двух инъекций с интервалом в 5-7 месяцев.
В 2023 году против клещевого вирусного энцефалита в Самарской области иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 14324 человека, что на 32,3% больше, чем в прошлом году (10830 человека).
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!