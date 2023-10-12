В этом году против клещевого энцефалита привилось на 32% самарцев больше, чем в 2022 г.

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области подвели итоги эпидемического сезона активности клещей за 2023 год.

По словам специалистов, в 2023 году с начала эпидсезона в больницы Самарской области с жалобой на укусы клещей обратились 3827 человек. Это на 449 случаев меньше, чем годом ранее. Из этого количества 1266 человек - дети (за прошлый год от клещей пострадало на 212 детей больше).

"Зарегистрировано 14 случаев клещевого боррелиоза (ИКБ) и 2 случай клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Аналогичная ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом складывалась и в 2022 г. (14 случаев ИКБ и 1 КВЭ)", - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Всего за эпидсезон 2023 года на клещевой энцефалит было исследовано 3768 экземпляров клещей, снятых с людей, что на 526 экземпляров меньшее, чем за аналогичный период прошлого года (4294 экз.), в 59 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (1,6% от числа исследованных).

На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 3662 экземпляра клещей, что на 553 экземпляра меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4215 экз.). В 62 экземплярах обнаружены боррелии, что составляет 1,7% от числа исследованных. В 2022 году процент положительных экземпляров составлял 3,4.

Специалисты предупредили: самым эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, курс которой состоит из двух инъекций с интервалом в 5-7 месяцев.

В 2023 году против клещевого вирусного энцефалита в Самарской области иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 14324 человека, что на 32,3% больше, чем в прошлом году (10830 человека).