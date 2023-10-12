Стало известно, кто выиграл миллиардный подряд на ремонт дороги Самара - Новокуйбышевск

Региональный минтранс выбрал подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу Самара — Новокуйбышевск на участке км 18+700 — км 25+500, расположенную в Волжском районе.
На торги заявились две компании, которые предложили выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 1,2 млрд рублей.
Победителем стало ООО "Амонд". К работам подрядчик должен будет приступить 1 апреля 2024 года. Срок сдачи объекта — 1 ноября 2024 года. Согласно техзаданию, на трассе необходимо обновить дорожное полотно, мост, пересечения и примыкания, а также освещение.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?