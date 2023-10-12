Стало известно, кто выиграл миллиардный подряд на ремонт дороги Самара - Новокуйбышевск

Региональный минтранс выбрал подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу Самара — Новокуйбышевск на участке км 18+700 — км 25+500, расположенную в Волжском районе.

На торги заявились две компании, которые предложили выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 1,2 млрд рублей.

Победителем стало ООО "Амонд". К работам подрядчик должен будет приступить 1 апреля 2024 года. Срок сдачи объекта — 1 ноября 2024 года. Согласно техзаданию, на трассе необходимо обновить дорожное полотно, мост, пересечения и примыкания, а также освещение.