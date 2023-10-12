Миллиарды инвестиций: в "Преображенке-2" построят оптово-логистический комплекс

На площадке логистического парка "Преображенка-2" построят еще один оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс.
Инвестор уже готовится приступить к реализации проекта. Общая площадь будущего комплекса составит 25 тысяч квадратных метров. Распределительный центр будет предоставлять полный комплекс услуг складской логистики: хранение товаров с температурным режимом, обработка грузов и оформление заказов.
Соглашение с компанией инвестором о размещении объекта в Самарской области подписал Губернатор Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума, в июне этого года.
Общий объем инвестиций в проект составит 2,7 млрд рублей. Создание распределительного комплекса даст жителям Самары и Волжского района 150 новых рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 4 квартал 2025 года.
"Логистика для Самарской области стала одной из точек роста, благодаря уникальному географическому расположению, транспортной доступности, развитию логистической инфраструктуры, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня в регионе уже работает целый ряд компаний в сфере логистики, со многими потенциальными инвесторами мы ведем переговоры. А это новые рабочие места, достойная зарплата, налоги в бюджет и развитие региона".
Напомним, на площадке "Преображенки-2" завершается строительство корпуса под межрегиональный распределительный центр торговой сети "Пятерочка" (компания X5 Group). Здесь будет создано 3000 новых рабочих мест.
Инвесторы с логистическими проектами неслучайно делают выбор в пользу Самарской области. Сегодня на территории региона достраивается международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай" с мостовым переходом через Волгу, который свяжет целый ряд регионов с Казахстаном и выходом в Китай. В числе других логистических преимуществ губернии — реконструкция трассы М5, наличие Куйбышевской железной дороги с выходом на Транссиб.
Кроме того, Самарская область — единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река — море" с выходом к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому каналам, а также глубиной, позволяющей принимать суда с осадкой до пяти метров.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана