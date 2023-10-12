16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Стройград" возведет для жителей одного из кварталов в Промышленном районе новый дом рядом со старым Создателю Консорциума "Интегра-С" Владимиру Куделькину исполнилось 70 лет Самарский Росреестр вносит достойный вклад в Национальный рейтинг инвестиционного климата региона Самарская область вошла в ТОП-5 национального рейтинга инвестклимата по качеству развития инфраструктуры Для проекта межвузовского кампуса ищут партнеров

Инвестиции Экономическая политика

Миллиарды инвестиций: в "Преображенке-2" построят оптово-логистический комплекс

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке логистического парка "Преображенка-2" построят еще один оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Инвестор уже готовится приступить к реализации проекта. Общая площадь будущего комплекса составит 25 тысяч квадратных метров. Распределительный центр будет предоставлять полный комплекс услуг складской логистики: хранение товаров с температурным режимом, обработка грузов и оформление заказов.

Соглашение с компанией инвестором о размещении объекта в Самарской области подписал Губернатор Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума, в июне этого года.

Общий объем инвестиций в проект составит 2,7 млрд рублей. Создание распределительного комплекса даст жителям Самары и Волжского района 150 новых рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 4 квартал 2025 года.

"Логистика для Самарской области стала одной из точек роста, благодаря уникальному географическому расположению, транспортной доступности, развитию логистической инфраструктуры, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня в регионе уже работает целый ряд компаний в сфере логистики, со многими потенциальными инвесторами мы ведем переговоры. А это новые рабочие места, достойная зарплата, налоги в бюджет и развитие региона".

Напомним, на площадке "Преображенки-2" завершается строительство корпуса под межрегиональный распределительный центр торговой сети "Пятерочка" (компания X5 Group). Здесь будет создано 3000 новых рабочих мест.

Инвесторы с логистическими проектами неслучайно делают выбор в пользу Самарской области. Сегодня на территории региона достраивается международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай" с мостовым переходом через Волгу, который свяжет целый ряд регионов с Казахстаном и выходом в Китай. В числе других логистических преимуществ губернии — реконструкция трассы М5, наличие Куйбышевской железной дороги с выходом на Транссиб.

Кроме того, Самарская область — единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река — море" с выходом к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому каналам, а также глубиной, позволяющей принимать суда с осадкой до пяти метров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5