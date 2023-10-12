Миллиарды инвестиций: в "Преображенке-2" построят оптово-логистический комплекс

На площадке логистического парка "Преображенка-2" построят еще один оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс.

Инвестор уже готовится приступить к реализации проекта. Общая площадь будущего комплекса составит 25 тысяч квадратных метров. Распределительный центр будет предоставлять полный комплекс услуг складской логистики: хранение товаров с температурным режимом, обработка грузов и оформление заказов.

Соглашение с компанией инвестором о размещении объекта в Самарской области подписал Губернатор Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума, в июне этого года.

Общий объем инвестиций в проект составит 2,7 млрд рублей. Создание распределительного комплекса даст жителям Самары и Волжского района 150 новых рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 4 квартал 2025 года.

"Логистика для Самарской области стала одной из точек роста, благодаря уникальному географическому расположению, транспортной доступности, развитию логистической инфраструктуры, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня в регионе уже работает целый ряд компаний в сфере логистики, со многими потенциальными инвесторами мы ведем переговоры. А это новые рабочие места, достойная зарплата, налоги в бюджет и развитие региона".

Напомним, на площадке "Преображенки-2" завершается строительство корпуса под межрегиональный распределительный центр торговой сети "Пятерочка" (компания X5 Group). Здесь будет создано 3000 новых рабочих мест.

Инвесторы с логистическими проектами неслучайно делают выбор в пользу Самарской области. Сегодня на территории региона достраивается международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай" с мостовым переходом через Волгу, который свяжет целый ряд регионов с Казахстаном и выходом в Китай. В числе других логистических преимуществ губернии — реконструкция трассы М5, наличие Куйбышевской железной дороги с выходом на Транссиб.

Кроме того, Самарская область — единственный регион в Приволжье, где расположены три речных порта для судов класс "река — море" с выходом к Волго-Донскому и Беломорско-Балтийскому каналам, а также глубиной, позволяющей принимать суда с осадкой до пяти метров.