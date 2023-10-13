Самарский дептранс предупредил о дорожном заторе на Заводском шоссе

В пятницу, 13 октября, между 7:00 и 7:30 на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием трамвая № 19. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
"Внимание! ДТП трамвая маршрута № 19 с а/м на Заводское ш./ООТ "Госбанк" в оба направления. Без пострадавших, простой — шесть единиц. Движение с измененной трассой, — прокомментировали в ведомстве.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!