Самарский дептранс предупредил о дорожном заторе на Заводском шоссе

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В пятницу, 13 октября, между 7:00 и 7:30 на Заводском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием трамвая № 19. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.